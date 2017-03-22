Америка не дает развести себя на деньги. Поэтому НХЛ не едет на Олимпиаду

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А что вы так все возбудились?

Разве Гари Бэттман сказал что-то новое? Просто в Нью-Йорке состоялся спортивный бизнес-саммит, к комиссару НХЛ подошел корреспондент «Рейтерс». Задал банальный вопрос, поинтересовавшись, что там насчет участия игроков НХЛ в Олимпиаде. И услышал очень четкий ответ:

«На сегодняшний день мы никуда не едем. Никаких переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) не намечено. Мы открыты для дискуссий на разнообразные темы, которые могут компенсировать ущерб того, что мы сломаем себе календарь следующего сезона ради Олимпиады. Но не видим в ответ никакого резонанса. По-моему, ситуация яснее некуда».

Мы слышали это раньше. Ничего не изменилось. Причем я подчеркну, что окончательное решение пока не принято. Заявление Бэттмена не попытка сжечь мосты, а наоборот — призыв к диалогу. Вот только МОК выбрал тактику черепахи, уйдя в себя и не делая никаких шагов навстречу.

Ведь что получается? Сейчас МОК всю прибыль от Олимпиады забирает себе, делясь частью хоккейных доходов с ИИХФ. НХЛ в стороне от этого финансового потока. Но более того, МОК как бы делает североамериканскую лигу одним из своих основных спонсоров. Потому что предыдущие пять Олимпиад с участием НХЛ прошли на условиях, что страховку, перелеты на чартерах, размещение берет на себя МОК.

«Это сумма порядка $15−20 млн, — заметил Бэттман. — Но теперь эти расходы МОК перекладывает на НХЛ. Однако мы платить не собираемся. И если МОК не ценит наше присутствие на Олимпиаде, мы никуда не едем».

То есть НХЛ должна вложить в Олимпиаду пару десятков миллионов долларов. Ну ладно, эти деньги может компенсировать ИИХФ через национальные федерации. Но неуступчивый МОК все равно не хочет платить, что очень обидно.

Кроме того, лига потеряет недополученную прибыль, потому что в феврале прервет свой регулярный чемпионат на две с половиной недели. В это время в Северной Америке не будет американского футбола и бейсбола, то есть баскетбол и хоккей становятся главными видами спорта. Также НХЛ не сможет провести пару Зимних классик в этот период, откажется от «Матча звезд»… Лига потеряет очень серьезные деньги — ради того, чтобы отпустить своих игроков с действующими контрактами на турнир, на котором будет зарабатывать МОК. Причем эти хоккеисты могут получить травмы на Олимпиаде, вылетят до конца сезона, чем приведут хозяев своих клубов в бешенство. А хоккей в Пхенчхане пройдет в неудобное время для Америки — рано утром, то есть еще и телерейтинг будет плохим.

Цитата Непонятно, как осуждать НХЛ за ее позицию. Есть большие вопросы к МОК, почему мы не видим никаких переговоров.

Даже нет попыток, чтобы разрешить проблему. При том, что Олимпиада без игроков НХЛ резко потеряет в статусе, и все это понимают.

Есть вариант, что ситуацию спасет один из спонсоров. Крупный производитель шин из Японии является партнером и НХЛ, и МОК. Он заинтересован в участии игроков в Олимпиаде, и может быть, сумеет навести мосты — при помощи денег, разумеется.

Если же НХЛ официально откажется от поездки в Пхенчхан (хотя думаю, до конца сезона такое решение принято не будет), это приведет к хаосу. Вы увидите, как некоторые звезды НХЛ будут разрывать контракты по примеру Ильи Ковальчука и уезжать в Европу, чтобы выступить на Олимпиаде. Кто-то, как Александр Овечкин, обещает уехать в самоволку, тем более его отпустил хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис. НХЛ через ИИХФ сделает все, чтобы запретить таким беглецам участие в Играх. Но это приведет к новым конфликтам, потому что все хоккеисты как раз ехать на Олимпиаду очень хотят и давят сейчас на лигу, делая резкие заявления. И они по-своему правы.

Чего ждать? Я напомню, что Гари Бэттман уже объявлял три локаута в НХЛ, однажды потерял целый сезон. Он как хирург по-живому кромсал свой бизнес, чтобы сделать лигу прибыльной и финансово устойчивой. Неужели вы думаете, что сейчас у Бэттмана дрогнет рука со скальпелем, когда идет речь о бизнесе чужом — о делах МОК?

Нет, конечно. А если учесть вызывающую пассивность МОК, то мы приходим к выводу — да, НХЛ не поедет в Пхенчхан. Нас в хоккее ждет очень веселый скандальный год. Верим в хэппи-энд, что это приведет к золоту России на Олимпиаде — первому с 1992 года. Иначе это будет самый главный анекдот.

Павел Лысенков