Фазель: Слова Беттмэна выглядят провокацией, настоящие переговоры начинаются

«Как я и говорил раньше, мы со стороны ИИХФ уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ, профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос, как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков.



Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но с другой стороны национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придёт к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайна по решению этой проблемы», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.