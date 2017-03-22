Фазель: Слова Беттмэна выглядят провокацией, настоящие переговоры начинаются
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что лига, скорее всего, не будет принимать участие в Олимпиаде-2018.
«Как я и говорил раньше, мы со стороны ИИХФ уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ, профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос, как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег,
Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но с другой стороны национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придёт к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайна по решению этой проблемы», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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