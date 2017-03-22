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22 марта 2017, 13:47 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Вегас» представит форму перед драфтом расширения

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи на встрече с владельцами абонементов клуба заявил, что клуб представит игровую форму команда перед драфтом расширения, который состоится в июне.

«Вегас» заплатил за вступление в лигу 500 миллионов долларов и начнет выступление в НХЛ со следующего сезона.

— Мы много внимания уделяем форме и я думаю, что она вам понравится, — цитирует сайт НХЛ Макфи. — У нас есть все для того, чтобы победить. У нас потрясающий владелец. У нас отличная арена, отличный штат. Мы соберем команду, которой вы будете гордиться.
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