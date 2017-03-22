«Вегас» представит форму перед драфтом расширения

«Вегас» заплатил за вступление в лигу 500 миллионов долларов и начнет выступление в НХЛ со следующего сезона.

— Мы много внимания уделяем форме и я думаю, что она вам понравится, — цитирует сайт НХЛ Макфи. — У нас есть все для того, чтобы победить. У нас потрясающий владелец. У нас отличная арена, отличный штат. Мы соберем команду, которой вы будете гордиться.