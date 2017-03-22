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22 марта 2017, 12:53 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Джордж Макфи: Деньги не проблема для «Лас-Вегаса», наш владелец готов приобретать нужных игроков

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о комплектовании команды, поиске тренеров и будущем фарм-клубе.

«Деньги — не проблема. Наш владелец Билл Фоули готов приобретать нужных нам хоккеистов. Наша работа заключается в том, чтобы найти их.

Работы очень много. Но мы не хотим упустить шанс еще раз посмотреть на ребят, которые могут помочь нам.

Мы в августе приняли решение не торопиться и выбрать тренера весной. Наши планы не изменились. Нам нужен человек, который знает современный хоккей, с прогрессивным взглядом на игру.

У нас хорошо обстоят дела с АХЛ. Мы будем работать с командой, у которой богатая история, у которой есть победные традиции. Мы предоставим ей тренеров, игроков. Речь идет о подготовке кадров и победах, — сказал Макфи в интервью Las Vegas Review-Journal.

Напомним, 6 марта «золотые рыцари» подписали своего первого игрока. Им стал форвард команды WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс» Рид Дьюк.
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