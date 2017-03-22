«Хет-трик» Кросби: гол, удар между ног и выбитые зубы

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КОМАНДА И ТРЕНЕР

Без пропустившего третью игру кряду Евгения Малкина «Питтсбург» в 11 раз подряд гарантировал поход за Кубком Стэнли. «Пингвины» продлили победную серию до трех матчей и забрались на вторую строчку «Востока». Майк Салливан сколотил самую грозную атаку лиги (246 голов), которая строится не только на Малкине и Сидни Кросби. Многочисленные травмы этому не помеха. «Пенс» начали сезон без капитана, а также голкипера Мэтта Мюррея, постоянно теряли ключевых хоккеистов по ходу регулярки, но продолжали побеждать, несмотря ни на что.

На действующего чемпиона всегда настраиваются по-особому, и именно классная работа наставника приносила победу за победой. Тренер «Пингвинз» уже преобразил и продолжает совершенствовать многих своих исполнителей, начиная с ключевых. При Салливане значительно прибавил Кросби — в качестве снайпера. Игра с молодыми Гюнцелем и Шири пошла на пользу канадцу, который проводит один из лучших сезонов в карьере. В новом ключе раскрылись Малкин, Кессел, Джастин Шульц и другие. Посмотрим, хватит ли нынешних заслуг для номинирования на Приз Джека Адамса, которого Салливан не дождался в прошлом сезоне.

«ХЕТ-ТРИК» СИДНИ КРОСБИ

Кросби вслед за Горди Хоу положил начало новому типу хет-триков. В случае капитана «Пингвинз» гол, само собой останется, а пас и драку заменят грязный прием и выбитые соперником зубы. Сегодня в Баффало капитан «Питтсбурга» начал с дешевого удара между ногами Райану О'Райлли.

Когда секундомер отсчитывал последние секунды до перерыва, мастер вновь напомнил о себе. На реактивной скорости он пронесся мимо обороны «Баффало» и одной рукой совершил то, что немногие делают двумя.

Под конец Сида настигло отмщение. Эвандер Кейн выступил в роли зубной феи — преобразил улыбку Кросби всего за пару минут до финальной сирены, вернув должок за О'Райлли.

ОВИ ПОГАСИЛ ПЛАМЯ

К финишу регулярки Александр Овечкин возвращается в свой ритм. В матче с грозным «Калгари» он 11 раз попал по воротам Эллиота, забросил 30-ю шайбу и ассистировал Кузнецову и Оши. «Если в каждой игре он бросит по 11 раз, то хотя бы один пройдет, — сказал Никлас Бэкстрем. — Быстрый и неожиданный форчек Ови здорово помогает команде». В игре с «Флэймз» отрывалась вся ударная тройка «Кэпиталз», не дававшая вздохнуть голкиперу соперника. Даже 36 сэйвов не сохранили его 11-матчевую серию побед.

«Все трое великолепны, — заявил Барри Тротц. — «Они буквально заставляют шайбы оживать и создают опасность». Капитан «Вашингтона» пока отстает в снайперской гонке от своего партнера справа, но наверняка ненадолго. «Этот парень еще забьет свое, — заявил впервые в карьере преодолевший отметку в 30 шайб Оши. — Не сомневаюсь, что Алекс отличится в каждой из оставшихся встреч регулярки».

СНАЙПЕР

Никита Кучеров готов перехватить звание лучшего российского снайпера сезона. Пока Ови приходит в себя, его конкуренты уже оторвались. Крайний «Тампы» догнал Владимира Тарасенко, и оба входят в тройку голеадоров лиги. Однако шайбы Никиты и Владислава Наместникова не помогли дожать «Аризону» — предпоследнюю команду «Запада».

«Вели 3:2, обязаны были побеждать и брать очки дома, — отметил тренер “Тампы” Джон Купер. — Внезапно разладилась оборона. Если не защищаешься, ты не побеждаешь». Действительно, в последних трех матчах в родных стенах «Молнии» уступили трижды, пропуская по пять шайб — в неудачной серии увяз Андрей Василевский. Теперь «Болтс» на четыре очка отстают от «Торонто» и последнего места в плей-офф по «уайлд кард».

ХИТ

Защитника «Баффало» Расмуса Ристолайнена изгнали с площадки за грязный хит на Джейке Гюнцеле. Форвард «Пингвинз» выезжал из своей зоны, где его и подкараулил финн, который не оставил арбитрам выбор, показав противнику поистине ниагарское гостеприимство. После сотрясения канадский форвард не мог прийти в себя почти 9 минут.

СЭЙВ

Без четырех основных защитников оборона «Джетс» далека от идеала, и вратарям приходится несладко. Во вторник Майкл Хатчинсон добыл победу над «Филадельфией», выручив команду в решающие моменты — вытащил из угла бросок в упор от Уэйна Симмондса.

ЦИФРЫ

Три гола в первых четырех играх в НХЛ забил форвард «Аризоны» Кристиан Фишер.

Виктор Хедман стал третьим защитником «Лайтнинг», набравшим 60 очков в сезоне. До шведа это удавалось Роману Хамрлику и Дэну Бойлу.

Победа над «Тампой» стала для тренера «Аризоны» Дэйва Типпетта 550-й в НХЛ.