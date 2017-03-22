Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

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Овечкин набрал 3 очка (1 шайба и 2 передачи) в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:2).

Первой звездой стал форвард «Каролины» Джефф Скиннер, на счету которого две шайбы в гостевом матче с «Флоридой» (4:3), последняя из которых стала победной.

Второй звездой признан нападающий «Оттавы» Кайл Туррис, отметившийся дублем во встрече с «Бостоном» (3:2).