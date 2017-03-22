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22 марта 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский форвард набрал 3 очка (1 шайба и 2 передачи) в матче регулярного чемпионата с Калгари (4:2) Увеличить
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Овечкин набрал 3 очка (1 шайба и 2 передачи) в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:2).

Первой звездой стал форвард «Каролины» Джефф Скиннер, на счету которого две шайбы в гостевом матче с «Флоридой» (4:3), последняя из которых стала победной.

Второй звездой признан нападающий «Оттавы» Кайл Туррис, отметившийся дублем во встрече с «Бостоном» (3:2).

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