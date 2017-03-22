Овечкин и Кузнецов набрали 4 очка в победном матче «Вашингтона» с «Калгари»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник в столице США, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (на 7-й минуте), Ти Джей Оши (36), Кевин Шаттенкирк (40) и Александр Овечкин (58). У «Калгари» забросили Шон Монахан (11) и Трой Брауэр (56). Овечкин к шайбе добавил две результативные передачи — Оши и Шаттенкирку. Он был признан первой звездой матча. На счету российского форварда в текущем сезоне 29 шайб и 33 передачи.

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Колорадо» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). По очку за результативные передачи на свой счет записали российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков, но это не помогло «Тампе Бэй» уйти от поражения в домашнем матче с «Аризоной» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3). В эпизоде, когда был забит первый гол «Тампы», голевую передачу отдал Никита Кучеров. 23-летний российский форвард отличился и сам, забросив шайбу на 32-й минуте. По итогам встречи он был признан третьей звездой игры. Третий гол «Тампы» провел Владислав Наместников (39-я минута).

Хоккеисты «Нью-Джерси» дома обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В ситуации с первой шайбой «Рейнджерс» результативную передачу сделал Павел Бучневич. Для 21-летнего россиянина это 12-й голевой пас в сезоне.