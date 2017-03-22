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22 марта 2017, 8:36 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин и Кузнецов набрали 4 очка в победном матче «Вашингтона» с «Калгари»

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Вашингтона обыграли Калгари в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в столице США, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (на 7-й минуте), Ти Джей Оши (36), Кевин Шаттенкирк (40) и Александр Овечкин (58). У «Калгари» забросили Шон Монахан (11) и Трой Брауэр (56). Овечкин к шайбе добавил две результативные передачи — Оши и Шаттенкирку. Он был признан первой звездой матча. На счету российского форварда в текущем сезоне 29 шайб и 33 передачи.

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Колорадо» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). По очку за результативные передачи на свой счет записали российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков, но это не помогло «Тампе Бэй» уйти от поражения в домашнем матче с «Аризоной» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3). В эпизоде, когда был забит первый гол «Тампы», голевую передачу отдал Никита Кучеров. 23-летний российский форвард отличился и сам, забросив шайбу на 32-й минуте. По итогам встречи он был признан третьей звездой игры. Третий гол «Тампы» провел Владислав Наместников (39-я минута).

Хоккеисты «Нью-Джерси» дома обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В ситуации с первой шайбой «Рейнджерс» результативную передачу сделал Павел Бучневич. Для 21-летнего россиянина это 12-й голевой пас в сезоне.

22.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 4:2 Калгари Флэймз
(1:1, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Глен Гулутзан
Вратари
Брэден Холтби Брайан Эллиотт 58:20
1-й период
04:40 Евгений Кузнецов
Трой Брауэр 04:40
06:47 Евгений Кузнецов (А. Бураковски)
Шон Монахэн (Дж. Годро, А. Чейссон) 10:06
14:32 Джастин Уильямс
2-й период
Майкл Стоун 31:02
35:51 Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
Дуги Хэмилтон 39:40
39:57 Кевин Шаттенкирк (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
3-й период
Трой Брауэр (Д. Энгелланд, К. Верстиг) 55:04
Марк Джиордано 55:36
57:09 Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, К. Шаттенкирк)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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