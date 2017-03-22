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22 марта 2017, 8:41 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Баффало» и гарантировал себе участие в плей-офф

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» на выезде обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе выход в плей-офф.

Хоккеисты Питтсбурга на выезде обыграли Баффало в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе выход в плей-офф. Увеличить
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Встреча, прошедшая на арене «Баффало», завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Сидни Кросби (на 20-й минуте), Ник Бонино (55) и Конор Шери (57). У хозяев на 43-й минуте отличился Сэм Райнхарт. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в игре не принимал из-за травмы.

«Питтсбург» набрал 101 очко и гарантировал себе участие в плей-офф. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Также от конференции участие в плей-офф себе гарантировали «Вашингтон» (102 очка) и «Коламбус» (100 очков).

Результаты других матчей:

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:2,

«Чикаго» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ,

«Виннипег» — «Филадельфия» — 3:2,

«Монреаль» — «Детройт» — 1:2 ОТ,

«Флорида» — «Каролина» — 3:4,

«Бостон» — «Оттава» — 2:3.

22.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 1:3 Питтсбург Пингвинз
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Дэн Билсма Майк Салливан
Вратари
Робин Ленер 58:03 (Р. Ленер 58:35) Мэттью Мюррей
1-й период
08:46 Расмус Ристолайнен
08:46 Расмус Ристолайнен
19:12 Земгус Гиргенсонс
Сидни Кросби (Джаст. Шульц, К. Шири) 19:51
3-й период
42:09 Сэм Райнхарт (Х. Фэшинг, М. Фолиньо)
47:05 Кейси Нельсон
Чад Руведел 49:44
Ник Бонино (Ян Коул, Т. Кюнхакль) 54:31
Конор Шири 56:29
58:35 Эвандер Кейн
58:35 Эвандер Кейн
Статистика
23 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Шири (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин пропустит третью игру подряд из-за травмы

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин пропустит третью игру подряд из-за травмы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
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