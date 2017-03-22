«Питтсбург» обыграл «Баффало» и гарантировал себе участие в плей-офф
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» на выезде обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе выход в плей-офф.
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Встреча, прошедшая на арене «Баффало», завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Сидни Кросби (на 20-й минуте), Ник Бонино (55) и Конор Шери (57). У хозяев на 43-й минуте отличился Сэм Райнхарт. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в игре не принимал
«Питтсбург» набрал 101 очко и гарантировал себе участие в
Результаты других матчей:
«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:2,
«Чикаго» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ,
«Виннипег» — «Филадельфия» — 3:2,
«Монреаль» — «Детройт» — 1:2 ОТ,
«Флорида» — «Каролина» — 3:4,
«Бостон» — «Оттава» — 2:3.
|22.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|KeyBank Center
|Баффало Сэйбрз
|1:3
|Питтсбург Пингвинз
|(0:1, 0:0, 1:2)
|Дэн Билсма
|Майк Салливан
|Робин Ленер 58:03 (Р. Ленер 58:35)
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|08:46
|Расмус Ристолайнен
|08:46
|Расмус Ристолайнен
|19:12
|Земгус Гиргенсонс
|Сидни Кросби (Джаст. Шульц, К. Шири)
|19:51
|3-й период
|42:09
|Сэм Райнхарт (Х. Фэшинг, М. Фолиньо)
|47:05
|Кейси Нельсон
|Чад Руведел
|49:44
|Ник Бонино (Ян Коул, Т. Кюнхакль)
|54:31
|Конор Шири
|56:29
|58:35
|Эвандер Кейн
|58:35
|Эвандер Кейн
|23
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Шири (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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