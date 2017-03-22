«Питтсбург» обыграл «Баффало» и гарантировал себе участие в плей-офф

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Встреча, прошедшая на арене «Баффало», завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Сидни Кросби (на 20-й минуте), Ник Бонино (55) и Конор Шери (57). У хозяев на 43-й минуте отличился Сэм Райнхарт. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в игре не принимал из-за травмы.

«Питтсбург» набрал 101 очко и гарантировал себе участие в плей-офф. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Также от конференции участие в плей-офф себе гарантировали «Вашингтон» (102 очка) и «Коламбус» (100 очков).

Результаты других матчей:

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:2,

«Чикаго» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ,

«Виннипег» — «Филадельфия» — 3:2,

«Монреаль» — «Детройт» — 1:2 ОТ,

«Флорида» — «Каролина» — 3:4,

«Бостон» — «Оттава» — 2:3.