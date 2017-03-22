НХЛ скажет Олимпиаде «нет». Но не сегодня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Почему мы должны ехать на Олимпиаду, если МОК не ценит нашего участия в ней? — задается вопросом комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен.

Глава заокеанской лиги — один из лучших дипломатов спортивного мира. Он скорее удавится, чем даст другой стороне переговоров получить желаемое без достойной компенсации. Мы слегка снисходительно относились к олимпийскому вопросу, вспоминая опыт прошлых лет и логично предполагая, что все заявления заокеанской лиги о возможного пропуске корейских Игр — всего лишь четко продуманный блеф с целью запугать МОК.

Возможно, ничего не изменилось. Возможно, и сейчас шантаж продолжается — пусть и в более серьезном масштабе. Заявления превратились в мелкие угрозы, тон слов Бэттмена изменился с «нейтрального» на откровенно «недоброжелательный» — Томас Бах сотоварищи должны понять, что шутки закончились, и если они в ближайшее время не упадут на колени перед повелителями мира, то Пхенчхан-2018 останется без главного блюда. Да, хотелось бы верить, что это всего лишь новая фаза шантажа — и ничего больше.

Но что, если точка невозврата уже пройдена? Что, если НХЛ настолько доведена нежеланием МОК идти на уступки, что ее руководители уже мысленно очертили сезон-2017/18 как самый обычный — без всяких бесполезных, по их словам, двухнедельных перерывов в феврале.

НХЛ — это не федерации биатлона, фигурного катания или любого другого зимнего вида спорта. НХЛ — это миллионы и миллиарды долларов.

— Почему мы участвовали пять раз в Олимпиаде? Нам это казалось хорошей идеей, но мы не получили никакой выгоды от турниров, — отмечает Бэттмен. Страховки, контракты, разговоры о вероятных травмах звезд — все это элементы в длинном перечне, который заставляет НХЛ воспринимать «хорошую идею» как «неудачную».

Лига хочет быть не просто участником Олимпиады: она желает стать ее равноправным партнером, что бы позволило показывать зимние Игры на всех своих медиаплатформах.

Готов ли к этому МОК? Видимо, нет: судя по дедлайну по решению, который каждый месяц переносится все дальше, и словам Бэттмена о том, что «сейчас переговоры не ведутся» — вариант хоккейной жертвы со стороны Олимпийского комитета становится все более вероятным.

Тем не менее, сага «энхаэловцы в Корее» продолжается. Нападки в адрес противника со стороны НХЛ, владельцев североамериканских клубов, звездных игроков, которые хотят сыграть за свою сборную, после новых заявлений Бэттмена грозят выйти на новый уровень агрессии. У каждого своя правда — а делиться доходами не хочет никто.

— На сегодняшний день, если бы нам предстояло принять решение, мы бы сказали «нет». Но принимать решение мы будем не сегодня, — отметил в интервью «СЭ» заместитель Бэттмена Билл Дэйли.

И это — единственный светлый лучик в темном царстве будущего кошмара под названием «как Олимпиада превратилась в Евротур». Что завтра (или через неделю, месяц или в любой другой день, пока есть еще время) спортивная сторона вопроса перевесит финансовую, и мы все-таки увидим Овечкина, Малкина, Кросби и других сильнейших хоккеистов мира на главном турнире четырехлетия. Что NBC — бродкастер как НХЛ, так и Олимпийских игр, сможет надавить на хоккейных партнеров, которые готовы сделать следующий спортивный февраль на американском телеканале вполовину менее интересным. Однако на момент «сегодня» все идет к катастрофе — и в позитивный сценарий верится все тяжелее.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ