СМИ: «Айлендерс» не собирается приглашать Сорокина из ЦСКА
Американский журналист Артур Стэйл сообщил, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин, права на которого принадлежат «Айлендерс», останется в России еще как минимум на один сезон.
Россиянин был выбран клубом НХЛ на драфте 2014 года, но остался в новокузнецком «Металлурге», после чего перешел в состав армейцев.
«Голкипер “Айлендерс” Илья Сорокин останется в КХЛ на следующий сезон. Сделка откладывается на год», — написал Стэйл в «Твиттере».
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