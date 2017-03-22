СМИ: «Айлендерс» не собирается приглашать Сорокина из ЦСКА

Россиянин был выбран клубом НХЛ на драфте 2014 года, но остался в новокузнецком «Металлурге», после чего перешел в состав армейцев.

«Голкипер “Айлендерс” Илья Сорокин останется в КХЛ на следующий сезон. Сделка откладывается на год», — написал Стэйл в «Твиттере».