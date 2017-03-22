Билл Дэйли: Сегодня НХЛ сказала бы Олимпиаде нет, но решение будем принимать в другой день
Вице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова комиссионера лиги Гэри Бэттмена, заявившего, что на данный момент стороны (НХЛ и МОК) далеки от заключения соглашения, отметив, что окончательное решение еще не принято.
— На сегодняшний день, если бы нам предстояло принять решение, мы бы сказали нет. Но принимать решение мы будем не сегодня, — отметил Дэйли. (Игорь ЕРОНКО).
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