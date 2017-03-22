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22 марта 2017, 1:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» подписал контракт с победителем МЧМ-2017 нападающим Бракко

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Джереми Бракко.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бракко в этом сезоне выступает в OHL за «Виндзор», в 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 83 (25+58) результативных балла. В 2017 году в составе сборной США он завоевал золотые медали молодёжного чемпионата мира. «Торонто» выбрал форварда на драфте 2015 года под общим 61-м номером.

Торонто Мэйпл Ливз
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