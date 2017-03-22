«Торонто» подписал контракт с победителем МЧМ-2017 нападающим Бракко

Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Бракко в этом сезоне выступает в OHL за «Виндзор», в 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 83 (25+58) результативных балла. В 2017 году в составе сборной США он завоевал золотые медали молодёжного чемпионата мира. «Торонто» выбрал форварда на драфте 2015 года под общим 61-м номером.