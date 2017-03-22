Ротенберг: ФХР будет ждать информацию от IIHF по участию игроков НХЛ в ОИ-2018
Федерация хоккея России (ФХР) будет ждать официальную информацию об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане от Международной федерации хоккея (IIHF), заявил агентству «Р-Спорт» первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн во вторник заявил, что люди должны смириться с отсутствием игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По словам руководителя североамериканской лиги, никаких переговоров на этот счет уже не ведется и никаких дальнейших шагов с его стороны ждать не стоит.
«Мы, конечно, видим все эти новости и находимся в полной боевой готовности к развитию данного сценария. Но любая официальная информация на этот счет должна исходить от IIHF. Возможно, мы уже завтра увидимся с (главой IIHF) Рене Фазелем в
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