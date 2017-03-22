Треливинг: «Калгари» разочарован дисквалификацией Ткачука
Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что клуб разочарован решением лиги дисквалифицировать нападающего Мэттью Ткачука на два матча за удар локтем защитника «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.
«Мы разочарованы решением лиги, но, тем не менее, уважаем его. Клуб и Мэттью принимают это решение. Сейчас наше внимание сосредоточено на подготовке к матчу с «Вашингтоном», а Мэттью будет готовиться вернуться в состав в игре с «Сент-Луис Блюз», — цитирует Треливинга
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