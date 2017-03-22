Комиссионер НХЛ Беттмэн предположил, что игроки лиги не поедут на ОИ-2018

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«Допускаю, что мы туда не поедем», — сказал функционер.

Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«В настоящий момент переговоры не ведутся. Мы открыты для обсуждения различных вопросов, которые могли бы смягчить ущерб нашей лиги. Если учитывать нынешнее положение дел, допускаю, что мы туда не поедем», — сказал функционер.

В данный момент неизвестно, примет ли лига решение по участию своих хоккеистов на Олимпиаде. Ранее Беттмэн сообщил, что лига пока ориентируется на календарь следующего сезона, в котором не будет перерыва на олимпийский хоккейный турнир в феврале. Решение об участии игроков НХЛ должно было быть принято на собрании директоров лиги 28 января, однако, по словам Беттмэна, этот вопрос даже не рассматривался.