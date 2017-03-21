«Коламбус» продлил контракты с Седлаком, Хянникяйненом и Харрингтоном

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2018/19.



23-летний Седлак в текущем сезоне набрал 13 (7+6) очков в 56 матчах при показателе полезности «+10». 24-летний Харрингтон сыграл 16 матчей, отметившись одним голом и двумя передачами, показатель полезности «+3». 23-летний Хянникяйнен провёл 10 игр, в которых набрал 2 (1+1) очка.