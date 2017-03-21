Кузнецов: «Вашингтону» нужны победы и очки, команда набирает ход
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о подготовке к
плей-офф, а также отметил, что после небольшого спада, когда столичная команда проиграла четыре матча кряду, она набирает ход.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 100 очков, и гарантировал себе место в
«Матчи в концовке “регулярки” помогают нам готовиться к
На выезде в Калифорнию у нас был небольшой спад, мы не могли победить. Но там были и хорошие игры, мы должны были отталкиваться от позитивных моментов. В последних трёх матчах мы понимали, что нам нужны победы и очки, и сейчас мы набираем ход», — сказал Кузнецов в интервью клубному телевидению.
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