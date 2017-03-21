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21 марта 2017, 21:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кузнецов: «Вашингтону» нужны победы и очки, команда набирает ход

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о подготовке к плей-офф, а также отметил, что после небольшого спада, когда столичная команда проиграла четыре матча кряду, она набирает ход.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 100 очков, и гарантировал себе место в плей-офф.

«Матчи в концовке “регулярки” помогают нам готовиться к плей-офф. Мы должны быть в хорошей форме, стабильно показывать результат, играть, как команда. Иначе у нас будут проблемы в плей-офф. Сейчас все матчи сложные, даже с теми командами, которые не проходят в плей-офф. Там ребята играют за новые контракты, выкладываются на максимум. Всегда тяжело играть в концовке сезона.

На выезде в Калифорнию у нас был небольшой спад, мы не могли победить. Но там были и хорошие игры, мы должны были отталкиваться от позитивных моментов. В последних трёх матчах мы понимали, что нам нужны победы и очки, и сейчас мы набираем ход», — сказал Кузнецов в интервью клубному телевидению.

Вашингтон Кэпиталз
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