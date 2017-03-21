Победитель матча юниорских команд в Канаде определился подбрасыванием монеты

Четвертьфинал между «Калгари Баффало Ранглерз» и «Калгари Роялз» закончился вничью, послематчевые броски также не выявили победителя. Арбитры сообщили тренерам, что результат встречи определится путём подбрасывания монетки.



Издание отмечает, что подбрасывание монеты не является привычным способом определить победителя. Обычно после основного времени команды играют 10-минутный овертайм, но в тот день этого не получилось сделать из-за расписания.



«Никто не хочет, чтобы сезон заканчивался именно так. Мы начали в сентябре и шли к этому матчу весь год. Это очень тяжело и не зависит от усилий игроков, только от монетки», — сказал главный тренер «Роялз» Джарвис Бендер.