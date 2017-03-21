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21 марта 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин пропустит третью игру подряд из-за травмы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

<em>МОСКВА 21 марта. /ТАСС/.</em> Российский нападающий Питтсбурга Евгений <span class=error>Малкин</span> не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) с <span class=error>Баффало</span> <nobr>из-за </nobr>травмы. Об этом сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Россиянин получил травму верхней части тела 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4) и уже пропустил две игры.

В 62 матчах текущего сезона Малкин забросил 33 шайбы (четвертый показатель в сезоне) и сделал 39 результативных передач (шестой показатель в чемпионате).

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