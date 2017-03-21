Хоккеист «Питтсбурга» Малкин пропустит третью игру подряд из-за травмы
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало»
из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Россиянин получил травму верхней части тела 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4) и уже пропустил две игры.
В 62 матчах текущего сезона Малкин забросил 33 шайбы (четвертый показатель в сезоне) и сделал 39 результативных передач (шестой показатель в чемпионате).
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