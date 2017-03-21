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21 марта 2017, 9:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Далласа» Лехтонен признан первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Голкипер «Далласа» Кари Лехтонен стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лехтонен отразил 30 бросков, оформив шатаут в матче против «Сан-Хосе» (1:0).

Второй звездой стал защитник «Нэшвилла» Райан Эллис, забросивший две шайбы в ворота «Аризоны» (3:1).

Третьей звездой признан вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 34 броска в матче против «Бостона» (4:2).

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