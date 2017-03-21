Шатаут Тальбо принес «Эдмонтону» победу над «Лос- Анджелесом» в матче НХЛ
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» обыграл «Лос- Анджелес» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы забросили Патрик Марун (2-я минута) и Милан Лучич (13).
Лучшим игроком матча был признан голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший все 35 бросков по воротам. Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отдавший две результативные передачи, стал второй звездой встречи, Лучич — третьей.
Для Тальбо этот матч стал седьмым в текущем чемпионате, в котором он оставил свои воротам в неприкосновенности. Всего на его счету 17 подобных игр за 177 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Эдмонтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков в 72 матчах. «Лос- Анджелес» с 75 очками идет девятым. В следующем матче в ночь на четверг «Эдмонтон» на выезде сыграет против «Анахайма», на следующий день «Лос-Анджелес» дома встретится с «Виннипегом».
В параллельном матче «Даллас» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе» со четом 1:0.
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