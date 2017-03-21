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21 марта 2017, 8:08 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Зайцева помогла «Торонто» победить «Бостон» в матче НХЛ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Клуб «Торонто» обыграл «Бостон» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев отметился результативной передачей, которая стала для него 27-й в сезоне-2016/17.

Встреча завершилась со счетом 4:2 25-летний российский защитник отдал 27-ю голевую передачу в сезоне. Увеличить
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Голы в составе «Торонто» забили Морган Райлли (15-я минута), Тайлер Бозак (59), Уильям Нюландер (59) и Назем Кадри (60). У «Бостона» отличились Дэвид Бэкес (8) и Доминик Мур (60).

Зайцев провел на площадке 24 минуты 56 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести один бросок, провести три силовых приема и заблокировать два броска соперников. Эта передача стала 27-й для Зайцева в текущем сезоне, всего на его счету теперь 30 очков (3+27) по системе «гол+пас» в 71 матче чемпионата.

Российский форвард «Торонто» Никита Сошников провел на льду 9 минут и 11 секунд на льду, отметившись одним заблокированным броском и двумя силовыми приемами. После одного из силовых приемов Сошников был удален на 2 минуты за опасный толчок на борт нападающего «Бостона» Патриса Бержерона. В свою очередь, Бержерон был удален за грубость, спровоцировав потасовку после силового приема россиянина.

«Торонто» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 81 очко в 71 матче. «Бостон» идет на седьмой строчке, имея 82 очка после 72 игр. В следующем матче в ночь на среду «Бостон» дома сыграет против «Оттавы», «Торонто» в ночь на четверг на выезде встретится с «Коламбусом».

В параллельном матче «Баффало» в гостях обыграл «Детройт» со счетом 2:1. «Нэшвилл» на домашней арене взял верх над «Аризоной» со счетом 3:1.

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