«Анахайм» подписал контракт с нападающим Хульцем

22-летний форвард последние два сезона выступал в NCAA за университетскую команду «Лэйк Супириор Стэйт», набрав 54 (20+34) очка и заработав 98 штрафных минут в 76 матчах. В сезоне-2016/17 он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 34 (11+23) очка в 36 играх.