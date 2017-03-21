«Анахайм» подписал контракт с нападающим Хульцем
«Анахайм Дакс» заключил контракт с центральным нападающим Митчем Хульцем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
22-летний форвард последние два сезона выступал в NCAA за университетскую команду «Лэйк Супириор Стэйт», набрав 54 (20+34) очка и заработав 98 штрафных минут в 76 матчах. В сезоне-2016/17 он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 34 (11+23) очка в 36 играх.
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