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21 марта 2017, 1:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Анахайм» подписал контракт с нападающим Хульцем

«Анахайм Дакс» заключил контракт с центральным нападающим Митчем Хульцем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

22-летний форвард последние два сезона выступал в NCAA за университетскую команду «Лэйк Супириор Стэйт», набрав 54 (20+34) очка и заработав 98 штрафных минут в 76 матчах. В сезоне-2016/17 он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 34 (11+23) очка в 36 играх.

Анахайм Дакс
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