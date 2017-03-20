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20 марта 2017, 22:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Питтсбурга» Малкин пропустит выезд в Баффало из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит третий матч подряд из-за травмы плеча. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> пропустит третий матч подряд <nobr>из-за </nobr>травмы плеча. Об этом сообщил главный тренер команды <span class=error>Майк</span> <span class=error>Салливан</span>. Увеличить
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«Джино чувствует себя лучше, но в Баффало с нами он не поедет. Мы думаем, что будет лучше оставить его в Питтсбурге, чтобы он продолжил восстановление», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.

Россиянин получил повреждение во встрече с «Калгари Флэймз», неудачно блокировав бросок соперника. Он принял участие в матче с «Филадельфией Флайерз», после чего пропустил игры с «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз».

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