Нападающий «Питтсбурга» Малкин пропустит выезд в Баффало из-за травмы
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит третий матч подряд
из-за травмы плеча. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.
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«Джино чувствует себя лучше, но в Баффало с нами он не поедет. Мы думаем, что будет лучше оставить его в Питтсбурге, чтобы он продолжил восстановление», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.
Россиянин получил повреждение во встрече с «Калгари Флэймз», неудачно блокировав бросок соперника. Он принял участие в матче с «Филадельфией Флайерз», после чего пропустил игры с «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз».
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