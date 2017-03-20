Здено Хара: Надеюсь, НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду

— Каждый игрок хочет принять участие в Олимпийских играх, — приводит ESPN слова Хары. — Это один из самых больших турниров, в которых может принять участие спортсмен. Если там участвуют сильнейшие игроки, это делает его особенным. Каждый раз, когда происходит вмешательство в спорт, это заканчивается плохо.

Сейчас все стороны должны сесть за один стол и найти решение. Я хочу, чтобы они нашли, как решить эту проблему. Надеюсь, так в итоге и произойдет, и мы увидим лучших хоккеистов из разных стран на Олимпиаде.