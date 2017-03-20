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20 марта 2017, 20:40 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий клуба НХЛ «Тампа» Наместников вернулся к тренировкам после травмы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Владислав Наместников вернулся к тренировкам. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

24-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» 10 марта. 14 марта он вышел на лед в игре против «Рейнджерс», однако не смог доиграть матч.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников сыграл 63 матча, в которых отметился девятью голами и 15 результативными передачами.

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