Нападающий клуба НХЛ «Тампа» Наместников вернулся к тренировкам после травмы

24-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» 10 марта. 14 марта он вышел на лед в игре против «Рейнджерс», однако не смог доиграть матч.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников сыграл 63 матча, в которых отметился девятью голами и 15 результативными передачами.