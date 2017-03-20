Нападающий клуба НХЛ «Тампа» Наместников вернулся к тренировкам после травмы
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Владислав Наместников вернулся к тренировкам. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.
24-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» 10 марта. 14 марта он вышел на лед в игре против «Рейнджерс», однако не смог доиграть матч.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников сыграл 63 матча, в которых отметился девятью голами и 15 результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter