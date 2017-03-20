Нападающему «Ванкувера» Гранлунду предстоит операция на запястье
Нападающему «Ванкувер Кэнакс» Маркусу Гранлунду предстоит операция на запястье.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг. Сроки его восстановления будут известны после операции.
«Маркус играл с травмой запястья, наши доктора и сам хоккеист считают, что лучшим вариантом лечения является операция. Если провести операцию сейчас, у него будет больше времени для восстановления и подготовки к следующему сезону. Мы уверены, что он сможет полностью восстановиться», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.
В текущем сезоне Гранлунд провёл 69 матчей, в которых набрал 32 (19+13) очка.
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