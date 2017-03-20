Нападающий «Бостона» Маршанд стал первой звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд признан первой звездой игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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В трех встречах форвард отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.
Второй звездой недели стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в четырех матчах забросил шесть шайб и сделал две передачи. Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, в трех играх отразивший 92,6 процента бросков по своим воротам.
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