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20 марта 2017, 19:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Бостона» Маршанд стал первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд признан первой звездой игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трех встречах форвард отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Увеличить
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В трех встречах форвард отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Второй звездой недели стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в четырех матчах забросил шесть шайб и сделал две передачи. Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, в трех играх отразивший 92,6 процента бросков по своим воротам.

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