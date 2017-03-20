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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29143480/
20 марта 2017, 19:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Морис: Очень интересно, чем закончится борьба Лайне и Мэттьюса за Колдер трофи

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис надеется, что Патрик Лайне опередит нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в борьбе за Колдер трофи — приз лучшему новичку НХЛ.

«Мне очень интересно, чем это всё закончится. Жители Торонто считают, что их парень должен получить приз Колдера. В Виннипеге уверены, что лучшим новичком должны признать Лайне. Я вижу Лайне каждый день, вижу его руки, как он забивает, и думаю, что он самый талантливый мальчишка в НХЛ. Уверен, что точно так же смотрят на Мэттьюса в Торонто. Они оба выдающиеся хоккеисты, но мы болеем за своего», — приводятся слова Мориса на официальном сайте НХЛ.

Лайне в 64 матчах набрал 60 (33+27) очков, у Мэттьюса — 56 (32+24) очков в 70 играх.

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