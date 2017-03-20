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20 марта 2017, 18:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Третьяк: Подготовка хоккеистов РФ к ОИ будет зависеть от возможного приезда игроков НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка сборной России к олимпийскому хоккейному турниру в южнокорейском Пхенчхане будет зависеть от того, прилетят ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на соревнования. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По словам главы ФХР самое главное — правильный выбор подготовки на континенте. Увеличить
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НХЛ, Международная федерация хоккея (IIHF), профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет все еще ведут переговоры об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде. Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) провела 18—19 марта два матча с хозяевами предстоящих Игр в Пхенчхане.

«Самое главное — правильный выбор подготовки на континенте. Мы посмотрим, будут ли играть энхаэловцы. Если будет больше игроков КХЛ (Континентальной хоккейной лиги — прим. ТАСС), то для подготовки у нас есть Владивосток, Хабаровск, Сеул. Лучше, конечно, для нас готовиться в Сеуле, — сказал Третьяк. — Если Олимпиада пройдет с участием игроков НХЛ, то они приедут за два дня до начала матчей, как в Сочи».

Сборная России одержала две победы над хозяевами Игр в выходные. «От своего внука (вратарь “Адмирала” Максим Третьяк — прим. ТАСС) я знаю, что это команда сильная, въедливая, работоспособная. Ее возглавляет тренер, который прошел горнило НХЛ, в ее составе натурализованные канадцы, американцы. Команда действительно неплохая, ни с кем расслабляться нельзя», — подчеркнул он.
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