Третьяк: Подготовка хоккеистов РФ к ОИ будет зависеть от возможного приезда игроков НХЛ

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НХЛ, Международная федерация хоккея (IIHF), профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет все еще ведут переговоры об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде. Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) провела 18—19 марта два матча с хозяевами предстоящих Игр в Пхенчхане.

«Самое главное — правильный выбор подготовки на континенте. Мы посмотрим, будут ли играть энхаэловцы. Если будет больше игроков КХЛ (Континентальной хоккейной лиги — прим. ТАСС), то для подготовки у нас есть Владивосток, Хабаровск, Сеул. Лучше, конечно, для нас готовиться в Сеуле, — сказал Третьяк. — Если Олимпиада пройдет с участием игроков НХЛ, то они приедут за два дня до начала матчей, как в Сочи».

Сборная России одержала две победы над хозяевами Игр в выходные. «От своего внука (вратарь “Адмирала” Максим Третьяк — прим. ТАСС) я знаю, что это команда сильная, въедливая, работоспособная. Ее возглавляет тренер, который прошел горнило НХЛ, в ее составе натурализованные канадцы, американцы. Команда действительно неплохая, ни с кем расслабляться нельзя», — подчеркнул он.