Третьяк: Подготовка хоккеистов РФ к ОИ будет зависеть от возможного приезда игроков НХЛ
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка сборной России к олимпийскому хоккейному турниру в южнокорейском Пхенчхане будет зависеть от того, прилетят ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на соревнования. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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НХЛ, Международная федерация хоккея (IIHF), профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет все еще ведут переговоры об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде. Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) провела
«Самое главное — правильный выбор подготовки на континенте. Мы посмотрим, будут ли играть энхаэловцы. Если будет больше игроков КХЛ (Континентальной хоккейной лиги — прим. ТАСС), то для подготовки у нас есть Владивосток, Хабаровск, Сеул. Лучше, конечно, для нас готовиться в Сеуле, — сказал Третьяк. — Если Олимпиада пройдет с участием игроков НХЛ, то они приедут за два дня до начала матчей, как в Сочи».
Сборная России одержала две победы над хозяевами Игр в выходные. «От своего внука (вратарь “Адмирала” Максим Третьяк — прим. ТАСС) я знаю, что это команда сильная, въедливая, работоспособная. Ее возглавляет тренер, который прошел горнило НХЛ, в ее составе натурализованные канадцы, американцы. Команда действительно неплохая, ни с кем расслабляться нельзя», — подчеркнул он.
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