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20 марта 2017, 18:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бэбкок: Очень важно, чтобы НХЛ и дальше участвовала в Олимпиаде

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады Майк Бэбкок поделился мнением о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Владельцы клубов и руководство лиги выступают против участия, однако окончательное решение ещё не принято. Ранее многие игроки НХЛ выступали с заявлениями, что хотели бы поехать в Корею.

«Очень важно, чтобы НХЛ и дальше участвовала в Олимпиаде. Это лучшее событие в спорте, которое есть в мире. Но я не являюсь владельцем ни одной из команд», — цитирует Бэбкока в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.
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