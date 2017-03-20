Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29142183/
20 марта 2017, 17:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Панарин: В Торонто сказал Зайцеву, что настоящий цирк будет в матче с «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин рассказал об общении с защитником «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Зайцевым перед матчем в Торонто.

«Ястребы» в той встрече одержали победу со счётом 2:1 ОТ.

«С Зайцевым мы отлично поужинали перед игрой с “Торонто”. Поболтали, посмеялись, нормально провели время. Они пошли на цирк после этого, поэтому я им сказал, что настоящий цирк они увидят в игре с “Чикаго” (улыбается). Я имел в виду, что мы будем над ними издеваться (смеётся). Если серьёзно, то очень хорошо посидели с Никитой, всё было здорово. Знаю, что в “Торонто” очень классные новички, против таких команд всегда приятно играть», — приводятся слова Панарина на официальном сайте НХЛ.

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли

«Чикаго Блэкхоукс» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли

«Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс» не без помощи Артемия Панарина и Сергея Бобровского одолели «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерс Дэвилз» соответственно, оформив участие в Кубке Стэнли, форвард «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ, а 45-летний чешский форвард Яромир Ягр покорил отметку в 1700 игр в регулярных чемпионатах лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ