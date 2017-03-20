Панарин: В Торонто сказал Зайцеву, что настоящий цирк будет в матче с «Чикаго»

«Ястребы» в той встрече одержали победу со счётом 2:1 ОТ.



«С Зайцевым мы отлично поужинали перед игрой с “Торонто”. Поболтали, посмеялись, нормально провели время. Они пошли на цирк после этого, поэтому я им сказал, что настоящий цирк они увидят в игре с “Чикаго” (улыбается). Я имел в виду, что мы будем над ними издеваться (смеётся). Если серьёзно, то очень хорошо посидели с Никитой, всё было здорово. Знаю, что в “Торонто” очень классные новички, против таких команд всегда приятно играть», — приводятся слова Панарина на официальном сайте НХЛ.