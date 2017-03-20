Джон Торторелла: Нужно сделать так, чтобы у игроков «Коламбуса» не закружилась голова
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал выход команды в
плей-офф и заявил, что завоевание Президентского кубка не является для него главной целью в оставшихся матчах регулярного чемпионата.
«То, что мы всегда придерживались одного уровня, можно считать одним из главных наших достижений. Мы не взлетали слишком высоко и не падали. Мы думаем о будущем. Все только начинается. Мне это нравится, надеюсь, что игрокам тоже. Мы тренируемся так, как мы должны тренироваться. Не хочу принижать значимость их достижений, но нужно сделать так, чтобы у игроков не закружилась голова. Мы должны быть выше этого.
Я знаю, что нам придется еще больше работать в самое ближайшее время, и это время наступит очень быстро. Очень важно быть готовым к матчам
Напомним, после победы над «Нью-Джерси» (4:1) «Коламбус» в третий раз в своей истории вышел в Кубок Стэнли.
В сезоне 2008/2009 в своем дебютном
Кроме того, «голубые жакеты» впервые в истории набрали в регулярном чемпионате 100 очков.
Добавим, что обладателем Президентского кубка станет лучшая команда по итогам регулярного чемпионата. На данный момент «Коламбус» делит первое место в лиге с «Вашингтоном».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter