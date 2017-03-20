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20 марта 2017, 13:07 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Евгений Малкин: В матче с «Филадельфией» постоянно болело плечо, я не мог бросать

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей травме, из-за которой пропустил два матча команды.

«Я вышел на игру против «Филадельфии» (15 марта — Прим.), но получилось неудачно. Я постоянно чувствовал боль в плече и не мог бросать.

Я не так часто принимаю шайбы на себя. Но тогда мы потеряли ее в районе красной линии, они долго играли в нашей зоне, и я увидел, что их нападающий собирается бросать. Решил, что надо блокировать бросок. Получилось не очень хорошо, инстинкт сработал.

Конечно, я хочу играть. Сезон длинный, и я стараюсь подготовиться к плей-офф. Я надеюсь, что скоро вернусь в состав и буду готов. Это очень важно накануне плей-офф, — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в двух матчах без 30-летнего российского форварда «Питтсбург» одержал две победы: над «Нью-Джерси» (6:4) и «Флоридой» (4:0).

До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 11 матчей.

Питтсбург Пингвинз
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