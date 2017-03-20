Евгений Малкин: В матче с «Филадельфией» постоянно болело плечо, я не мог бросать
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей травме,
из-за которой пропустил два матча команды.
«Я вышел на игру против «Филадельфии» (15 марта — Прим.), но получилось неудачно. Я постоянно чувствовал боль в плече и не мог бросать.
Я не так часто принимаю шайбы на себя. Но тогда мы потеряли ее в районе красной линии, они долго играли в нашей зоне, и я увидел, что их нападающий собирается бросать. Решил, что надо блокировать бросок. Получилось не очень хорошо, инстинкт сработал.
Конечно, я хочу играть. Сезон длинный, и я стараюсь подготовиться к
Напомним, в двух матчах без 30-летнего российского форварда «Питтсбург» одержал две победы: над «Нью-Джерси» (6:4) и «Флоридой» (4:0).
До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 11 матчей.
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