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20 марта 2017, 13:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Питтсбург» поздравил Ягра с включением в список топ-100 игроков в истории НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Флоридой» (4:0) хозяева поздравили форварда соперника Яромира Ягра с включением в список ста лучших игроков в истории лиги.

По ходу встречи на кубе был показан видеоролик с голами хоккеиста в форме «Пингвинов», за которых он играл с 1990 по 2001 год.

— Он больше не может носить форму «Питтсбурга», но останется в истории франшизы как Яромир Ягр, — пишет официальный «Твиттер» команды.

Напомним, что этот матч стал для 45-летнего хоккеиста 1700-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он поднялся на четвертое место в истории лиги, оставаясь позади Рона Фрэнсиса, Марка Мессье и Горди Хоу (1767 матчей). В текущем сезоне 45-летний Ягр провел 71 встречу в «регулярке» и набрал 39 (14+25) очков. Всего в НХЛ на его счету 1907 (763+1144) очков.

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