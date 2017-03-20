«Питтсбург» поздравил Ягра с включением в список топ-100 игроков в истории НХЛ

По ходу встречи на кубе был показан видеоролик с голами хоккеиста в форме «Пингвинов», за которых он играл с 1990 по 2001 год.

— Он больше не может носить форму «Питтсбурга», но останется в истории франшизы как Яромир Ягр, — пишет официальный «Твиттер» команды.

Напомним, что этот матч стал для 45-летнего хоккеиста 1700-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он поднялся на четвертое место в истории лиги, оставаясь позади Рона Фрэнсиса, Марка Мессье и Горди Хоу (1767 матчей). В текущем сезоне 45-летний Ягр провел 71 встречу в «регулярке» и набрал 39 (14+25) очков. Всего в НХЛ на его счету 1907 (763+1144) очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">He may not be in a <a href="https://twitter.com/hashtag/Pens?src=hash">#Pens</a> uniform anymore, but few names stick out in franchise history as much as Jaromir Jagr. <a href="https://t.co/POvyJj9uSC">https://t.co/POvyJj9uSC</a> <a href="https://t.co/CuwFn00hHO">pic.twitter.com/CuwFn00hHO</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/843567412226199552">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>