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20 марта 2017, 12:36 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Марков вышел на шестое место по голевым передачам в истории «Монреаля»

Защитник «Монреаля» Андрей Марков сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).

На 28-й секунде игры 38-летний российский защитник поучаствовал в голе Томаша Плеканеца.

Эта голевая передача стала для Маркова 451-й в «Монреале», и он обошел по этому показателю финна Саку Койву и поднялся на шестое место.

Пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Канадиенс» занимает Жак Лемэр (469).

Напомним, Марков проводит 16-й сезон в НХЛ (все — в «Монреале»). Всего в 981 матче в лиге он набрал 568 (117+451) очков.

Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2016/2017.

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