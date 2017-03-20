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20 марта 2017, 12:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Эрик Карлссон: Я очень хочу сыграть на Олимпиаде

Капитан «Оттавы» Эрик Карлссон подчеркнул, что мечтает выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

На данный момент между НХЛ и ИИХФ не заключен договор об участии хоккеистов лиги в Играх. Ранее владелец «Сенаторз» Юджин Мелник заявил, что не намерен отпускать игроков на Олимпиаду при отсутствии договора.

— Я очень хочу сыграть на Олимпиаде, — цитирует официальный сайт НХЛ Карлссона. — Думаю, все игроки хотят этого.

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