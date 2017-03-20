Клод Жюльен: Сегодня был тот Емелин, которого мы все знаем

В этой встрече россиянин провел 18 минут на льду, провел пять силовых приемов и дважды блокировал броски соперника. В текущем сезоне 30-летний хоккеист провел 68 матчей в «регулярке» и набрал 9 (2+7) очков.

— Емелин сыграл очень надежно сегодня, — цитирует сайт НХЛ Жюльена. — Это был тот Емелин, которого мы все знаем.