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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29137356/
20 марта 2017, 12:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Каменев набрал своё 40-е очко в сезоне за фарм-клуб «Нэшвилла»

Российский нападающий «Милуоки» Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Гранд Рэпидс» (6:3).

Это позволило российскому игроку пересечь отметку в 40 набранных очков в сезоне АХЛ. Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.

Всего у Каменева на данный момент 41 (15+26) очко в 58 матчах за фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» при показателе полезности «+13».

Форвард «грифонов» Евгений Свечников результативными действиями в этом матче не отметился.
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