Каменев набрал своё 40-е очко в сезоне за фарм-клуб «Нэшвилла»
Российский нападающий «Милуоки» Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Гранд Рэпидс» (6:3).
Это позволило российскому игроку пересечь отметку в 40 набранных очков в сезоне АХЛ. Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.
Всего у Каменева на данный момент 41 (15+26) очко в 58 матчах за
Форвард «грифонов» Евгений Свечников результативными действиями в этом матче не отметился.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter