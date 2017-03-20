«Чикаго Блэкхоукс» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли

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«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3.

«Ястребы» одержали на своем льду пятую победу кряду, набрали 99 очков и вслед за «Вашингтоном» и «Коламбусом» (об этом ниже) гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 20.03.2017, 2:00 6:3 Чикаго Блэкхокс Колорадо Эвеланш

Хозяева открыли счет на пятой минуте стараниями Патрика Кейна, которого в контратаке вывел на пустой угол ворот Артемий Панарин, после чего российский форвард «Эвеланш» Михаил Григоренко еще до перерыва дважды пробил Скотта Дарлинга. В первом случае признанный первой звездой встречи форвард удачно сыграл на добивании, а во втором возглавил контрвыпад команды и, не замечая перед собой Брента Сибрука, классно бросил из-под него в ближний угол.

«Блэкхоукс» бросились отыгрываться и пропустили вновь (на сей раз был точен Свен Андригетто), но не сдались и в заключительной 20-минутке смогли сломить сопротивление «лавин», причем сделали это в течение 34 (!) секунд усилиями Джонатана Тэйвза, Рихарда Паника и Панарина, чей гол стал победным.

Затем Тэйвз увеличил отрыв хозяев, а Маркус Крюгер за две секунды до финальной сирены броском в пустые ворота установил окончательный счет встречи.

«Чикаго» пробился в Кубок Стэнли в девятый раз подряд, а выигрывал турнир трижды — в 2010, 2013 и 2015 годах.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 20:00 1:4 Нью-Джерси Дэвилз Коламбус Блю Джэкетс

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4.

«Синие мундиры» Сергея Бобровского также примут участие в Кубке Стэнли. Для этого команде Джона Тортореллы требовалось победить в Ньюарке, что они с успехом и сделали. Дубль оформил Бун Дженнер, еще по шайбе провели Лукаш Седак и Брэндон Дубински (оба реализовали буллиты).

По воротам Бобровского «дьяволы» нанесли 36 бросков, пробив россиянина лишь раз.

Для Сергея эта победа стала седьмой подряд и 39-й в сезоне, благодаря чему он еще прочнее укрепил лидерство среди голкиперов по данному показателю.

У ближайших преследователей — Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Девана Дубника («Миннесота Уайлд») и Кэма Тальбо («Эдмонтон Ойлерз») — по 36 выигранных встреч.

А вот «дьяволы» в последних 12 матчах одержали всего одну победу и окончательно погрузились на дно Восточной конференции.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 20.03.2017, 2:00 4:3 ОТ Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз

«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

Матч против «Каролины» стал лучшим за время игры в НХЛ для 20-летнего российского форварда Ивана Проворова, записавшего на свой счет гол и две результативные передачи, последняя из которых принесла «летчикам» победу в овертайме. Впервые в карьере Ивану удалось набрать в НХЛ три очка за одну игру.

Россиянин открыл счет под занавес первого периода.

Гости не сдались и сумели отыграться со счета 0:2, выйдя в начале третьего периода даже вперед. Однако, когда до конца третьего периода оставалось меньше минуты, Проворов помог Трэвису Конечны.

А в овертайме после атаки россиянина победу своей команде принес Брэйден Шенн.

«Нам нужна была победа после последнего поражения, — приводит слова Проворова пресс-служба лиги. — И нам это удалось сделать сегодня.

Мы подходим к выездным матчам с хорошим настроением.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 20.03.2017, 2:30 4:1 Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1.

«Монреаль» одержал относительно простую победу над соседом по турнирной таблице «Оттавой», но не в последнюю очередь благодаря классной игре Кэри Прайса, отразившего 36 бросков по своим воротам.

Россияне Андрей Марков и Александр Радулов записали в актив по результативной передаче, которая для 38-летнего защитника стала 451-й. Таким образом, он стал шестым хоккеистом в истории «Канадиенс», добравшимся до столь высокой отметки, опередив Саку Койву, на счету которого 450 ассистов. Теперь перед Марковым маячит спина Жака Лемэра, отдавшего за «канадцев» в период с 1967-го по 1979 год 469 результативных передач.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 20:00 4:0 Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз

«Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз» — 4:0.

В отсутствии Евгения Малкина «пингвины» забросили в ворота «Флориды» четыре безответные шайбы и практически решили вопрос участия в Кубке Стэнли. Хет-трик, уже десятый в карьере, записал на свой счет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Таким образом, он забросил в сезоне уже 40 шайб и стал первым хоккеистом в сезоне, добравшимся до этой отметки.

Но особо красивым получился первый гол в исполнении Патрика Хернквиста.

Также нельзя не отметить, что в этой игре принимал участие легендарный форвард Яромир Ягр. 45-летний чех стал четвертым после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 1700 матчей в регулярных чемпионатах.

За это время Ягр набрал 1907 (763+1144) очков, из них 39 (14+25) — в 71 матче нынешнего сезона.

Другие результаты игрового дня:

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 5:4.

«Калгари Флэймс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2.