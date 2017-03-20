Третьей звездой назван капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз — на его счету дубль в ворота «Колорадо Эвеланш» (6:3).



Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер с дублем в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).



Первой звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сделавший натуральный хет-трик в матче с «Флоридой Пантерз» (4:0).