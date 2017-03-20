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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29135063/
20 марта 2017, 9:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби, Дженнер и Тэйвз — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой назван капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз — на его счету дубль в ворота «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер с дублем в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

Первой звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сделавший натуральный хет-трик в матче с «Флоридой Пантерз» (4:0).
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