Кросби, Дженнер и Тэйвз — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой назван капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз — на его счету дубль в ворота «Колорадо Эвеланш» (6:3).
Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер с дублем в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
Первой звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сделавший натуральный
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