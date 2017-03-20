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20 марта 2017, 9:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский укрепил лидерство среди вратарей по победам в сезоне

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) отразил 35 бросков из 36 и был признан второй звездой матча.

Российский вратарь одержал свою седьмую победу подряд и 39-ю в сезоне, укрепив лидерство среди голкиперов. У Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Девана Дубника («Миннесота Уайлд») и Кэма Тальбо («Эдмонтон Ойлерз») по 36 выигранных матчей.

Коламбус Блю Джэкетс
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