Бобровский укрепил лидерство среди вратарей по победам в сезоне
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) отразил 35 бросков из 36 и был признан второй звездой матча.
Российский вратарь одержал свою седьмую победу подряд и 39-ю в сезоне, укрепив лидерство среди голкиперов. У Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Девана Дубника («Миннесота Уайлд») и Кэма Тальбо («Эдмонтон Ойлерз») по 36 выигранных матчей.
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