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20 марта 2017, 9:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ягр стал 4-м игроком в истории НХЛ, проведшим 1700 игр в регулярных чемпионатах

Форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

45-летний чешский хоккеист стал четвёртым после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса игроком в истории Национальной хоккейной лиги, проведшим 1700 матчей в регулярных чемпионатах. В них он набрал 1907 (763+1144) очков. Рекорд принадлежит Хоу — 1767 игр.

В 71 матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона на счету Ягра 39 (14+25) очков.

Флорида Пантерз
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