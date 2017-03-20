Ягр стал 4-м игроком в истории НХЛ, проведшим 1700 игр в регулярных чемпионатах

45-летний чешский хоккеист стал четвёртым после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса игроком в истории Национальной хоккейной лиги, проведшим 1700 матчей в регулярных чемпионатах. В них он набрал 1907 (763+1144) очков. Рекорд принадлежит Хоу — 1767 игр.



В 71 матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона на счету Ягра 39 (14+25) очков.