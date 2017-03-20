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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29133462/
20 марта 2017, 8:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передачи Маркова и Радулова помогли «Монреалю» победить «Оттаву» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Монреаль» победил «Оттаву» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 20 марта. /ТАСС/.</em> Монреаль победил Оттаву со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Томас Плеканец (1-я минута), Джорди Бенн (18), Пол Байрон (44) и Нэтан Болье (56). У гостей отличился Том Пьятт (5).

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков и его партнер по команде форвард Александр Радулов записали на свой счет по результативной передаче. В нынешнем сезоне Марков набрал 32 очка (4 шайбы + 28 передач), Радулов — 48 (15+33).

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 90 очков. «Оттава» с 86 очками располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Монреаль» 22 марта дома примет «Детройт», «Оттава» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».

20.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 4:1 Оттава Сенаторз
(2:1, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
Клод Жюльен Ги Буше
Вратари
Кэри Прайс Крэйг Андерсон
1-й период
00:28 Томаш Плеканец (А. Марков, П. Байрон)
Майк I Хоффман 00:47
Том Пайэтт (М. Хоффман, Ж-Г. Пажо) 04:36
06:37 Майк Маккэррон
09:51 Натан Болье
Виктор Столберг 09:51
13:57 Джорди Бенн
17:45 Джорди Бенн (Н. Болье, А. Радулов)
Бобби Райан 19:14
2-й период
35:44 Брендан Галлахер
Марк Боровицки 35:44
3-й период
43:30 Пол Байрон (Ши Уэбер, Б. Галлахер)
49:23 Александр Радулов
49:23 Джорди Бенн
Зак Смит 49:23
Марк Боровицки 49:23
51:41 Торри Митчелл
Крис Келли 51:41
Бобби Райан 53:40
55:08 Натан Болье (Э. Шоу, Ф. Дано)
Статистика
17 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Байрон (Монреаль Канадиенс), Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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