Передачи Маркова и Радулова помогли «Монреалю» победить «Оттаву» в матче НХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Томас Плеканец (1-я минута), Джорди Бенн (18), Пол Байрон (44) и Нэтан Болье (56). У гостей отличился Том Пьятт (5).

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков и его партнер по команде форвард Александр Радулов записали на свой счет по результативной передаче. В нынешнем сезоне Марков набрал 32 очка (4 шайбы + 28 передач), Радулов — 48 (15+33).

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 90 очков. «Оттава» с 86 очками располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Монреаль» 22 марта дома примет «Детройт», «Оттава» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».