Передачи Маркова и Радулова помогли «Монреалю» победить «Оттаву» в матче НХЛ
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Монреаль» победил «Оттаву» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Томас Плеканец (1-я минута), Джорди Бенн (18), Пол Байрон (44) и Нэтан Болье (56). У гостей отличился Том Пьятт (5).
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков и его партнер по команде форвард Александр Радулов записали на свой счет по результативной передаче. В нынешнем сезоне Марков набрал 32 очка (4 шайбы + 28 передач), Радулов — 48 (15+33).
«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 90 очков. «Оттава» с 86 очками располагается строчкой ниже.
В следующем матче «Монреаль» 22 марта дома примет «Детройт», «Оттава» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».
|20.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Centre Bell
|Монреаль Канадиенс
|4:1
|Оттава Сенаторз
|(2:1, 0:0, 2:0)
|Клод Жюльен
|Ги Буше
|Кэри Прайс
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|00:28
|Томаш Плеканец (А. Марков, П. Байрон)
|Майк I Хоффман
|00:47
|Том Пайэтт (М. Хоффман, Ж-Г. Пажо)
|04:36
|06:37
|Майк Маккэррон
|09:51
|Натан Болье
|Виктор Столберг
|09:51
|13:57
|Джорди Бенн
|17:45
|Джорди Бенн (Н. Болье, А. Радулов)
|Бобби Райан
|19:14
|2-й период
|35:44
|Брендан Галлахер
|Марк Боровицки
|35:44
|3-й период
|43:30
|Пол Байрон (Ши Уэбер, Б. Галлахер)
|49:23
|Александр Радулов
|49:23
|Джорди Бенн
|Зак Смит
|49:23
|Марк Боровицки
|49:23
|51:41
|Торри Митчелл
|Крис Келли
|51:41
|Бобби Райан
|53:40
|55:08
|Натан Болье (Э. Шоу, Ф. Дано)
|17
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|П. Байрон (Монреаль Канадиенс), Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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