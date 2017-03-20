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20 марта 2017, 8:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба и передача Проворова помогли «Филадельфии» победить «Каролину» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Филадельфия» в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (20), Дэйл Уайс (32), Трэвис Конечны (60) и Брейден Шенн (61). У проигравших отличились Джефф Скиннер (33-я минута), Элиас Линдхольм (39) и Джордан Стаал (52).

На счету Проворова в этом матче также результативная передача в овертайме. Всего россиянин в нынешнем сезоне набрал 27 очков (6 шайб + 21 передача).

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка. «Каролина» с 73 баллами располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Филадельфия» 22 марта в гостях сыграет с «Виннипегом», «Каролина» в этот же день также на выезде сразится с «Флоридой».

20.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 4:3 ОТ Каролина Харрикейнз
(1:0, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Билл Питерс
Вратари
Стив Мэйсон 59:00 (С. Мэйсон 59:17) Кэм Уорд
1-й период
19:02 Иван Проворов (Э. Макдональд, Ш. Кутюрье)
2-й период
27:11 Мэтт Рид
31:03 Дэйл Уис (В. Филппула)
Джефф Скиннер (Н. Хэнифин, Т. Терявяйнен) 32:37
Элиас Линдхольм (Ф. Ди Джузеппе, В. Раск) 38:56
3-й период
Филлип Ди Джузеппе 40:58
Себастьян Ахо 42:20
50:27 Шон Кутюрье
Джордан Стаал (Э. Линдхольм, С. Ахо) 51:49
Себастьян Ахо 57:15
59:17 Трэвис Конекны (И. Проворов, Ш. Кутюрье)
Овертайм
60:38 Брэйден Шенн (И. Проворов, Ш. Кутюрье)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Шенн (Филадельфия Флайерз), И. Проворов (Филадельфия Флайерз), Д. Уис (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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