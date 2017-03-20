Шайба и передача Проворова помогли «Филадельфии» победить «Каролину» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (20), Дэйл Уайс (32), Трэвис Конечны (60) и Брейден Шенн (61). У проигравших отличились Джефф Скиннер (33-я минута), Элиас Линдхольм (39) и Джордан Стаал (52).

На счету Проворова в этом матче также результативная передача в овертайме. Всего россиянин в нынешнем сезоне набрал 27 очков (6 шайб + 21 передача).

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка. «Каролина» с 73 баллами располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Филадельфия» 22 марта в гостях сыграет с «Виннипегом», «Каролина» в этот же день также на выезде сразится с «Флоридой».