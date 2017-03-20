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20 марта 2017, 8:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Чикаго» забросил три шайбы за 34 секунды и вырвал победу у «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Чикаго» со счетом 6:3 победил «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эта победа гарантировала Чикаго участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Увеличить
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Гости к середине третьего периода вели со счетом 3:1. На гол Патрика Кейна на 5-й минуте встречи «Колорадо» ответил дублем российского форварда Михаила Григоренко (9, 16) и шайбой Свена Андригетто (37). Однако хоккеисты «Чикаго» смогли переломить ход встречи и на 51-й минуте в течение 34 секунд забросили три шайбы — отличились Джонатан Тэйвз, Ричард Паник и российский форвард Артемий Панарин. Точку в матче поставили Тэйвз (54) и Маркус Крюгер (60).

На счету Панарина в этом матче также одна результативная передача. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 66 очков (24 шайбы + 42 передачи).

Эта победа гарантировала «Чикаго» участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Команда набрала 99 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» с 43 баллами располагается на последней позиции.

В следующем матче «Чикаго» 22 марта дома примет «Ванкувер», «Колорадо» в этот же день на своей площадке сыграет с «Сент-Луисом».

20.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 6:3 Колорадо Эвеланш
(1:2, 0:1, 5:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Джаред Беднар
Вратари
Скотт Дарлинг Джереми Смит 57:37 (Дж. Смит 59:12-59:20, Дж. Смит 59:58)
1-й период
04:33 Патрик Кейн (А. Панарин, Н. Шмолц)
Михаил Григоренко 08:14
Джо Колборн 10:34
Михаил Григоренко (Т. Бэрри, Ф. Тютин) 15:36
2-й период
Свен Андригетто (М. Барберио, М. Рантанен) 36:24
3-й период
50:17 Джонатан Тэйвз (Дж. Хейден, Д. Кит)
50:34 Рихард Паник (Дж. Хейден, Б. Сибрук)
50:51 Артемий Панарин (П. Кейн, Н. Шмолц)
53:19 Джонатан Тэйвз (Н. Яльмарссон, Т. ван Римсдайк)
59:58 п.в. Маркус Крюгер (Т. Киро)
Статистика
0 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс), М. Григоренко (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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