«Чикаго» забросил три шайбы за 34 секунды и вырвал победу у «Колорадо» в матче НХЛ

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Гости к середине третьего периода вели со счетом 3:1. На гол Патрика Кейна на 5-й минуте встречи «Колорадо» ответил дублем российского форварда Михаила Григоренко (9, 16) и шайбой Свена Андригетто (37). Однако хоккеисты «Чикаго» смогли переломить ход встречи и на 51-й минуте в течение 34 секунд забросили три шайбы — отличились Джонатан Тэйвз, Ричард Паник и российский форвард Артемий Панарин. Точку в матче поставили Тэйвз (54) и Маркус Крюгер (60).

На счету Панарина в этом матче также одна результативная передача. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 66 очков (24 шайбы + 42 передачи).

Эта победа гарантировала «Чикаго» участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Команда набрала 99 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» с 43 баллами располагается на последней позиции.

В следующем матче «Чикаго» 22 марта дома примет «Ванкувер», «Колорадо» в этот же день на своей площадке сыграет с «Сент-Луисом».