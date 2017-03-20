«Миннесота» в матче НХЛ с «Виннипегом» отыгралась со счета 0:4, но в итоге уступила
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Виннипег» победил «Миннесоту» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
К 25-й минуте встречи хозяева вели со счетом 4:0, шайбы забросили Эндрю Копп (4-я минута), Адам Лоури (6), Бен Чьяро (17) и Дастин Баффлин (25). Однако гости смогли забить четыре гола подряд, отличились Чарли Койл (30), Микаэль Гранлунд (36) и Крис Стюарт (36, 40). Но в итоге победа досталась хозяевам — на 53-й минуте шайбу забросил Джош Моррисей.
«Виннипег» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 71 очко. «Миннесота», потерпевшая поражение в седьмом матче из последних восьми, с 92 баллами располагается на второй строчке.
В следующем матче «Виннипег» 22 марта дома примет «Филадельфию», «Миннесота» в этот же день также на своей площадке сыграет с «Сан-Хосе».
|19.03.2017 23:59
|Зрители 15294
|Регулярный чемпионат
|MTS Centre
|Виннипег Джетс
|5:4
|Миннесота Уайлд
|(3:0, 1:4, 1:0)
Главные тренеры
|Пол Морис
|Брюс Будро
Вратари
|Коннор Хеллебайк 40:00 (М. Хатчинсон 40:00)
|Деван Дубник 57:53
|1-й период
|02:26
|Крис Торберн
|Крис Стюарт
|02:26
|03:47
|Эндрю Копп (А. Лаури, Дж. Армиа)
|Густав Олофссон
|05:14
|05:36
|Адам Лаури (М. Перро, Б. Уилер)
|Мартин Ганзал
|05:59
|15:49
|Матье Перро
|Чарли Койл
|16:40
|16:47
|Бен Чиаро (Б. Литтл)
|2-й период
|24:38
|Дастин Бафлин (Б. Уилер, М. Перро)
|Эрик Стаал
|25:49
|Чарли Койл (З. Паризе)
|29:23
|33:41
|Эндрю Копп
|Микаэль Гранлунд (М. Койву, Ю. Бродин)
|35:08
|Крис Стюарт (Дж. Сперджен, Д. Зукер)
|35:47
|Крис Стюарт (Э. Хаула, Т. Граовац)
|39:47
|3-й период
|52:43
|Джошуа Моррисси (М. Шайфли, Б. Стрейт)
|57:53
|Дастин Бафлин
Статистика
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Моррисси (Виннипег Джетс), Кр. Стюарт (Миннесота Уайлд), А. Лаури (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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