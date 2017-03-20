«Миннесота» в матче НХЛ с «Виннипегом» отыгралась со счета 0:4, но в итоге уступила

К 25-й минуте встречи хозяева вели со счетом 4:0, шайбы забросили Эндрю Копп (4-я минута), Адам Лоури (6), Бен Чьяро (17) и Дастин Баффлин (25). Однако гости смогли забить четыре гола подряд, отличились Чарли Койл (30), Микаэль Гранлунд (36) и Крис Стюарт (36, 40). Но в итоге победа досталась хозяевам — на 53-й минуте шайбу забросил Джош Моррисей.

«Виннипег» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 71 очко. «Миннесота», потерпевшая поражение в седьмом матче из последних восьми, с 92 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче «Виннипег» 22 марта дома примет «Филадельфию», «Миннесота» в этот же день также на своей площадке сыграет с «Сан-Хосе».