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20 марта 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Миннесота» в матче НХЛ с «Виннипегом» отыгралась со счета 0:4, но в итоге уступила

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Виннипег» победил «Миннесоту» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

К 25-й минуте встречи хозяева вели со счетом 4:0, шайбы забросили Эндрю Копп (4-я минута), Адам Лоури (6), Бен Чьяро (17) и Дастин Баффлин (25). Однако гости смогли забить четыре гола подряд, отличились Чарли Койл (30), Микаэль Гранлунд (36) и Крис Стюарт (36, 40). Но в итоге победа досталась хозяевам — на 53-й минуте шайбу забросил Джош Моррисей.

«Виннипег» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 71 очко. «Миннесота», потерпевшая поражение в седьмом матче из последних восьми, с 92 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче «Виннипег» 22 марта дома примет «Филадельфию», «Миннесота» в этот же день также на своей площадке сыграет с «Сан-Хосе».

19.03.2017 23:59 Зрители 15294 Регулярный чемпионат MTS Centre
Виннипег Джетс 5:4 Миннесота Уайлд
(3:0, 1:4, 1:0)
Главные тренеры
Пол Морис Брюс Будро
Вратари
Коннор Хеллебайк 40:00 (М. Хатчинсон 40:00) Деван Дубник 57:53
1-й период
02:26 Крис Торберн
Крис Стюарт 02:26
03:47 Эндрю Копп (А. Лаури, Дж. Армиа)
Густав Олофссон 05:14
05:36 Адам Лаури (М. Перро, Б. Уилер)
Мартин Ганзал 05:59
15:49 Матье Перро
Чарли Койл 16:40
16:47 Бен Чиаро (Б. Литтл)
2-й период
24:38 Дастин Бафлин (Б. Уилер, М. Перро)
Эрик Стаал 25:49
Чарли Койл (З. Паризе) 29:23
33:41 Эндрю Копп
Микаэль Гранлунд (М. Койву, Ю. Бродин) 35:08
Крис Стюарт (Дж. Сперджен, Д. Зукер) 35:47
Крис Стюарт (Э. Хаула, Т. Граовац) 39:47
3-й период
52:43 Джошуа Моррисси (М. Шайфли, Б. Стрейт)
57:53 Дастин Бафлин
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Моррисси (Виннипег Джетс), Кр. Стюарт (Миннесота Уайлд), А. Лаури (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
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Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
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