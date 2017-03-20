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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29132760/
20 марта 2017, 1:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби стал первым игроком нынешнего сезона НХЛ, забившим 40 голов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился хет-триком в выигранном матче с «Флоридой Пантерз» (4:0).

Таким образом, канадский форвард стал первым игроком нынешнего сезона НХЛ, которому покорилась планка в 40 заброшенных шайб.

Хет-трик в матче с «Флоридой» стал для Кросби 10-м в карьере.

19.03.2017 20:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:0 Флорида Пантерз
(1:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Том Роу
Вратари
Марк-Андре Флери Джеймс Раймер
1-й период
16:14 Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Мэтт Каллен)
Томас Ванек 18:21
2-й период
Дерек Маккензи 20:19
Ник Бьюгстад 28:33
34:15 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
35:28 Мэтт Каллен
35:28 Мэтт Каллен
Юсси Йокинен 35:28
Алекс Петровик 35:28
36:07 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
37:31 Джастин Шульц
3-й период
42:13 Том Сестито
45:00 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
Кит Яндл 47:43
50:50 Том Кюнхакль
56:11 Картер Роуни
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
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