«Коламбус» вышел в плей-офф в третий раз за свою историю
«Коламбус Блю Джекетс», руководимый Джоном Тортореллой, после победы в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) обеспечил себе попадание в плей-офф-2017.
«Мундиры» сумели попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в третий раз в своей истории, команда была основана в 1997 году.
|19.03.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|1:4
|Коламбус Блю Джэкетс
|(1:2, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джон Торторелла
Вратари
|Кори Шнайдер 57:47 (К. Шнайдер 58:03)
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Джош Андерсон
|05:33
|Лукаш Седлак
|б
|06:32
|Мэттью Колверт
|09:09
|Бун Дженнер (Дж. Джонсон, Д. Савар)
|10:23
|10:30
|Адам Хенрик (П. Заха)
|Кэм Аткинсон
|16:58
|2-й период
|Брэндон Дубински
|б
|26:28
|29:15
|Адам Хенрик
|3-й период
|Бун Дженнер
|п.в.
|58:03
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), А. Хенрик (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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