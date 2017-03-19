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19 марта 2017, 23:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» вышел в плей-офф в третий раз за свою историю

«Коламбус Блю Джекетс», руководимый Джоном Тортореллой, после победы в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) обеспечил себе попадание в плей-офф-2017.

«Мундиры» сумели попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в третий раз в своей истории, команда была основана в 1997 году.

19.03.2017 20:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 1:4 Коламбус Блю Джэкетс
(1:2, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Джон Хайнс Джон Торторелла
Вратари
Кори Шнайдер 57:47 (К. Шнайдер 58:03) Сергей Бобровский
1-й период
Джош Андерсон 05:33
Лукаш Седлак б 06:32
Мэттью Колверт 09:09
Бун Дженнер (Дж. Джонсон, Д. Савар) 10:23
10:30 Адам Хенрик (П. Заха)
Кэм Аткинсон 16:58
2-й период
Брэндон Дубински б 26:28
29:15 Адам Хенрик
3-й период
Бун Дженнер п.в. 58:03
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), А. Хенрик (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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«Нью-Джерси Дэвилз» на домашней арене проиграл «Коламбус Блю Джекетс», матч закончился со счётом 1:4. «Мундиры» довели свою победную серию до четырёх матчей, «дьяволы» выиграли лишь одну встречу из последних 12.
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