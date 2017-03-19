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19 марта 2017, 23:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» уверенно обыграл «Флориду», Кросби записал на свой счёт хет-трик

«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене одержал уверенную победу в матче с «Флоридой Пантерз», матч завершился со счётом 4:0.

Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> на домашней арене одержал уверенную победу в матче с Флоридой <span class=error>Пантерз</span> матч завершился со счётом 4:0. Увеличить
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Хет-трик записал на свой счёт капитан «пингвинов» Сидни Кросби, ещё одной заброшенной шайбой отметился Патрик Хёрнквист. По три голевые передачи записали на свой счёт партнёры Кросби по звену — Джейк Гюнцель и Конор Шири.

19.03.2017 20:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:0 Флорида Пантерз
(1:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Том Роу
Вратари
Марк-Андре Флери Джеймс Раймер
1-й период
16:14 Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Мэтт Каллен)
Томас Ванек 18:21
2-й период
Дерек Маккензи 20:19
Ник Бьюгстад 28:33
34:15 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
35:28 Мэтт Каллен
35:28 Мэтт Каллен
Юсси Йокинен 35:28
Алекс Петровик 35:28
36:07 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
37:31 Джастин Шульц
3-й период
42:13 Том Сестито
45:00 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
Кит Яндл 47:43
50:50 Том Кюнхакль
56:11 Картер Роуни
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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Новости НХЛ

Малкин пропустит второй матч подряд из-за травмы

Малкин пропустит второй матч подряд из-за травмы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой» из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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