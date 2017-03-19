«Питтсбург» уверенно обыграл «Флориду», Кросби записал на свой счёт хет-трик
«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене одержал уверенную победу в матче с «Флоридой Пантерз», матч завершился со счётом 4:0.
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|19.03.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|4:0
|Флорида Пантерз
|(1:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Том Роу
Вратари
|Марк-Андре Флери
|Джеймс Раймер
|1-й период
|16:14
|Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Мэтт Каллен)
|Томас Ванек
|18:21
|2-й период
|Дерек Маккензи
|20:19
|Ник Бьюгстад
|28:33
|34:15
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
|35:28
|Мэтт Каллен
|35:28
|Мэтт Каллен
|Юсси Йокинен
|35:28
|Алекс Петровик
|35:28
|36:07
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
|37:31
|Джастин Шульц
|3-й период
|42:13
|Том Сестито
|45:00
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, К. Шири)
|Кит Яндл
|47:43
|50:50
|Том Кюнхакль
|56:11
|Картер Роуни
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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