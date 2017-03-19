«Питтсбург» уверенно обыграл «Флориду», Кросби записал на свой счёт хет-трик

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Хет-трик записал на свой счёт капитан «пингвинов» Сидни Кросби, ещё одной заброшенной шайбой отметился Патрик Хёрнквист. По три голевые передачи записали на свой счёт партнёры Кросби по звену — Джейк Гюнцель и Конор Шири.